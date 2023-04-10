İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Şubat ayında işsizlik oranının 0,2 puan artarak yüzde 10, istihdam oranının 0,6 puan azalarak yüzde 48,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, Şubat 2023 dönemine ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması şubat ayı anket uygulaması, deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye’de yapılamadı. Şubat ayı bülteninde yer alan sonuçlar, anket yapılabilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi artarak 3 milyon 514 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puan artarak yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,7, kadınlarda yüzde 12,6 oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı, 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 31 milyon 460 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65, kadınlarda yüzde 31,8 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53,6

İşgücü, 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre 295 bin kişi azalarak 34 milyon 975 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 53,6 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,2, kadınlarda yüzde 36,4 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 19,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,4, kadınlarda ise yüzde 26,2 olarak kaydedildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44,7 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre 0,1 saat azalarak 44,7 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre 1,5 puanlık artış ile yüzde 23,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,9 oldu. (DHA)