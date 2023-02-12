Isparta Şehir Hastanesi laboratuvar hizmeti alım ihalesi düzenleyecek

Isparta Şehir Hastanesinin laboratuvar hizmeti alımı için uygulanacak pazar testi 6428 Sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilen bütün Pazar Testi Katılımcıları teklif vermeye davet edilecek.

İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini 17 Mart 2023 tarihine kadar Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edilebilecekleri gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilirler.

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