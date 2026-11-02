İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında iki hızlı trenin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 69 kişiden 66'sının kimliği belirlendi ve cenazeleri ailelerine teslim edildi. Kazada yaralanan 31 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor; 13'ü yoğun bakımda bulunuyor.

AA- İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında 28 Ekim'de iki hızlı yolcu treninin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 69 kişiden 66'sının kimliği tespit edildi.

Toledo ve Ciudad Real Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsünün açıklamasına göre, kimliği belirlenenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi. Bu kişilerin 54'ünün İspanyol, 12'sinin yabancı uyruklu olduğu bildirildi.

Hayatını kaybeden yabancılar arasında dört Amerikalı ile birer Arjantinli, Kanadalı, Çek, Fransız, Japon, Meksikalı, Portekizli ve Tunuslu bulunuyor. Yaralılardan 31'inin hastanede tedavisi sürerken, 13'ü yoğun bakımda tutuluyor.

KAZADAN ETKİLENENLER İÇİN YARDIM KARARNAMESİ

Azınlık sol koalisyon hükümeti, 3 Kasım'daki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında kazadan etkilenenlere yardım sağlamak amacıyla bir kraliyet kararnamesi çıkaracak.

Muhalefetin istifasını istediği Ulaştırma Bakanı Oscar Puente Santiago da kaza sonrasında yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi vermek üzere Meclis Genel Kurulu'nda konuşacak.

KIRMIZI IŞIĞA RAĞMEN TRENİN GEÇİŞİNE İZİN VERİLDİ

Toledo yakınlarındaki Urda ve Los Yebenes mevkileri arasında 28 Ekim sabahı meydana gelen kazada, toplam 544 yolcunun bulunduğu iki hızlı tren çarpışmıştı. Kazada 69 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Urda istasyonundaki LZB güvenlik sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle 63 kilometrelik alanda trenler otomatik olarak durdurulmuş, sistemi Madrid'deki ana kontrol merkezi devralmıştı.

Kontrol sistemi, kırmızı ışığa rağmen Renfe AVE şirketine ait hızlı yolcu trenine yol vermişti. Tren, aynı hatta bekleyen Iryo şirketine ait diğer hızlı trene saatte yaklaşık 200 kilometre hızla arkadan çarpmıştı.

İnsan hatasının öne çıktığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor. İspanya'da bu yıl meydana gelen iki büyük hızlı tren kazası, ülkedeki demir yolu sistemini tartışmaya açtı.