İspanya’da rapçi Pablo Hasel protestoları 3. gününde

İspanya’da Katalan rapçi Pablo Hasel’in sosyal medyada Kraliyet ailesine yönelik yaptığı paylaşımları nedeniyle tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen protestoların 3. gününde Barcelona’da protestocular çöp konteynerlerini ateşe verirken, Valencia’da polis protestoculara copla müdahale etti.

İspanya’da Kral VI. Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki sözleri ve terörist grupları övdüğü iddiasıyla 2 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan rapçi Pablo Hasel, 16 Şubat’ta Katalonya Özerk Bölgesi’ndeki Lleida Üniversitesi’ne sığınmış, polis baskını ile tutuklanmıştı. Hasel’in tutuklanmasının ardından patlak veren protestolar 3. gününde de devam etti.

Katalonya bölgesinde bulunan Barcelona başta olmak üzere başkent Madrid ve Valencia’da Hasel destekçileri gece saatlerinde yine sokakları savaş alanına çevirdi. Barcelona’da öfkeli protestocular çöp konteynerlerini bariyer yaparak ateşe verirken, sokaklarda çok sayıda çevik kuvvet polisi konuşlandırıldı.

Valencia’daki gösterilerde ise Pablo Hasel’in serbest bırakılmasını talep eden protestocular sert müdahale ile karşılaştı. Polis, kalabalık gruba copla sert müdahalede bulundu.

Farklı kentlerde gerçekleştirilen protestolarda polisin 19 kişiyi tutukladığı bildirilirken, 25’i memur 55 kişinin çıkan olaylarda yaralandığı aktarıldı.

(İHA)