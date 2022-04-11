İsmail Kartal: Oyuncularım derbi bilinciyle oynadılar

Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal maçın ardından galibiyeti taraftara armağan ettiklerini söyleyerek, futbolcularının derbi bilinciyle sahada olduğunu ifade etti.

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray’ı konuk eden ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılarak ligde 2. sıraya yükselen Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendiren Kartal, “Hafta başından beri ‘derbi’ dedik. Fenerbahçe-Galatasaray derbileri her zaman iz bırakmıştır. Oyuncular bunun bilincindeydi. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu hem futbolculuk hem de antrenörlük hayatımda yaşayan birisi olarak oyuncularıma anlatmaya çalıştım. Hepsine ‘Biz maçı 11 kişi tamamlamak zorundayız’ dedim. Biz işimizi yapmak için sahaya çıktık. Zaman zaman 2. bölgede karşıladık, zaman zaman 3. bölgede baskı yaptık. Oyuncularım elinden geleni yaptılar. Sonuçta 4-5 tane pozisyonumuz var, rakibin de 2 ya da 3 pozisyonu vardı. Sonuçta bugün bizi burada destekleyen muhteşem taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bize inanarak tribünleri dolduruyorlar. Bu galibiyeti muhteşem taraftarlarımıza, büyük taraftarlarımıza armağan ediyorum, oyuncularıma da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Gollerin tamamı, idmanda çalışılmış goller”

Galatasaray karşısında atılan ilk golün, çalışılmış bir gol olduğunu söyleyen Kartal, “Bu maçta attığımız ilk gol, geldiğimiz günden bu yana ceza sahasında çoğalmalar, oyuncuların o noktaya hızlı şekilde girmesi ve dışarıdaki boş oyuncuyu topla buluşturmayı çalıştık. Attığımız gollerin birçoğunu çalıştık. İdmandaki görüntüleri de var. Böyle goller olunca, biz de teknik ekip olarak ayrıca mutlu oluyoruz. 2.25’lik puan ortalaması güzel bir ortalama. Geldiğim gün de söylemiştim, taraftar varsa, biz varız. Sakat, hasta ve cezalı oyuncularımız vardı ilk günlerde. Şimdi ise tam kadro çalışıyoruz. Moral ve motivasyon da gayet iyi durumda. Bunun da karşılığını aldığımız için mutluyuz” açıklamasını yaptı. Derbilerin her zaman iz bıraktığını da söyleyen deneyimli teknik adam, “Galatasaray-Fenerbahçe derbileri her zaman iz bırakır. Ezelden bu yana birbirimizin rakibiyiz. Bunun ne kadar anlamlı olduğunu, böyle galibiyetlerin uzun yılar iz bıraktığını oyuncularıma anlattım. Onlar da bunun bilincindeydi ve bu motivasyonla sahaya çıktık” diye konuştu.

“Kim hak ediyorsa o oynuyor”

Taraftarların maç içinde kendisine yaptığı tezahüratlarla ilgili de konuşan Kartal, “Öncelikle çok mutluyum. Oyuncularımın hepsiyle gerçekten aramızda güzel bir bağ ve iletişim var. Hepimiz birbirimize çok saygı duyuyoruz. Ben onlara, onlar da bana saygı duyuyor. Burada uzun yıllar oynadığımı biliyorlar. Kim hak ediyorsa onu oynatmaya çalışıyoruz. Adaletli ve net bir insanım. Hepsiyle her konuyu net şekilde konuşabiliyorum. Onlar da buna saygı gösteriyorlar. Böyle bir saygı olunca başarı da geliyor. Taraftarın desteğine gelirsek, onlara İsmail Kartal olarak teşekkür ediyorum. Kendi evimde, kendi yuvamda gösterdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonuna kadar bu futbolu devam ettirip onları mutlu etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Bazı oyunculardan vazgeçmemem gerekiyordu”

Takımın istikrarlı gittiğini ifade eden İsmail Kartal, “Göreve geldiğimizde mental, fizik ve oyun disiplinini düzelteceğimi söylemiştim. Bu kolay olmuyor. Başka bir sistemden yeni sisteme geçtik. Bazı oyuncularımız sakat, kimisi Covid-19’a yakalanıyor. Planlarınız ertesi gün değişiyordu. İstediğimiz oyun şablonunu oturtmaya çalıştık. Kısa bir dönem oldu Antalya’da çalıştığımız. Elimizdeki oyuncularla ne istediğimi onlara anlattım ve bir şeyler oturmaya başladı. Bizim takıma ne yapmamız gerektiğini tespit ettik. Bazı oyuncuları yan yana yapıştırmam gerekiyordu. Birlikte hareket etmeye çalışan oyuncu grubundan yanayım ben. Sonuçlar da iyi gelmeye başlayınca bazı şeyleri elimizde tutabilmemiz için bazı oyunculardan vazgeçmemem gerekiyordu. Bu isimler de her hafta üzerine koyarak gidince, takım arkadaşları da saygı duymaya başladı. Giren, çıkan fark etmiyor. Çıkanın yerine başka oyuncuyu soktuğumuzda da planın yürümesi önemli. Bunları sağladık. Başarı zaten, takım içinde adalet, saygı, inanç varsa geliyor. Bunu başarmış olduk biz de” diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)