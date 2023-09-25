İsmail Kartal geçen sene olsaydı…

Fenerbahçe takımı sahaya iyi yayıldı. İstekliydi, hırslıydı, mücadele ederek oynadı. Gollük pozisyonlara da girdi. Üçüncü ve ikinci bölgede presli oynayınca rakibini de ileri çıkarmadı sarı-lacivertliler. Dönen topları da alınca takım olarak futbol adına çok iyi iş yapmış oldu ilk yarıda. Israrlı oyununun meyvesini de 43. dakikada sol kanattan İsmail ile başlatılan organize bir atakla İrfan Can’ın ayağından attığı golle aldı Fenerbahçe. Ancak tüm bunlara rağmen oyun berabere iken Livakovic’in 39. dakikada müthiş kurtarışı belki de oyunu döndüren andı Fenerbahçe için.

Fenerbahçe bu sezon birçok oyuncu aldı, geniş bir kadro kurdu. Dezavantaj gibi olan bu durumu oyuncular arkadaşlık ruhuyla, yardımlaşarak oynamaları ile kapatıyorlar. Tabii ki bunda İsmail Kartal’ın payı da büyük kesinlikle. İnsan düşünmeden edemiyor acaba geçen yıl Fenerbahçe’nin başında olsaydı İsmail hoca, boşa geçen bir sezon olmazdı belki de!

Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, hakem Karaoğlan’dan önce çenesine sahip olamamaktan sarı kart gördü sonra 59. dakikada da maç topunu alıp evine götürmek isteyince kırmızı kartla kendini tribünde buldu. Yazık nasıl bir acemiliktir bu, Ömer hocanın yaptığı takımını yalnız bıraktı önemli maçta.