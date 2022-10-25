İsmael’in B planı yok

Beşiktaş maça çok iyi başladı. Henüz ilk saniyelerde golü buldu, üstüne tempo yaparak iyi oynadı. Deplasmanda arasanız böyle bir fırsat ele geçmez… Ama büyük takımlar böyle anlarda 2. golü bulup maçı erkenden bitirmeli. Beşiktaş bunu yapamayınca Hatayspor’a gittikçe direnç verdi. Haliyle rakipten gelen bu dirence karşılık Beşiktaş dakikalar geçtikçe üstünlüğünü kaybetti. Fizik olarak da oyundan düşüşler başladı. Özellikle orta sahada Salih ve Dele Alli birbirinden çok kopuk oynadılar. Ne hücuma ne savunmaya bir katkı sağlayamadılar. Bunu gören Valerien İsmael de iki hamleyle takımı ayakta tutmaya çalıştı.

Cenk Tosun’u ileri uca alarak çift santrforlu sistemle golü aradı, Gedson hamlesi de hücuma yönelik bir değişiklikti ancak Muleka-Redmond hamlesini doğru bulmadım. Asisti yapan Muleka maça iyi başlamış ve çift santrforda daha faydalı bir oyuncuydu. İkinci yarıda daha da atak oynayan Hatay bulduğu golün ardından hızlı hücumlarla Beşiktaş’a zor anlar yaşattı. Son dakikada gelen golle de galibiyeti hak etti.

Beşiktaş’ın son anlarda sistemden kopup doldur boşalta dönmesi iyiye işaret değil. Takımın bir B planı yok maalesef. Valerien İsmael’in sezon başından bu yana çözüme kavuşturamadığı en büyük sorun bir kez daha puan kaybına neden oldu.