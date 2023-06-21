İSKİ’den uyarı geldi: Baraj ve göllerde yüzmeyin

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz aylarıyla birlikte vatandaşların sıklıkla çevresinde piknik yaptığı alanlar olan baraj ve göllere serinleme ve yüzme amaçlı olarak kesinlikle girilmemesi uyarısında bulundu.

İSKİ’den yapılan yazılı açıklamada, yaz aylarının başlaması ve havaların ısınmasıyla birlikte İstanbul’a su sağlayan barajların çevresinde piknik yapıldığı ve barajların yüzme amacıyla kullanıldığının gözlemlendiği belirtildi. Tatlı su kaynakları olan baraj ve göllerin denizlere göre kaldırma kuvvetlerinin düşük ve tabanlarının balçık olması nedeniyle yüzmek için elverişli olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İdaremiz başta baraj etrafındaki tabelalar olmak üzere çeşitli mecralarda uyarı ve bilgilendirme faaliyetlerini titizlikle yürütmektedir. Bununla birlikte İstanbul’un içme suyu kaynakları olan göllerin çevresi 681 kilometre uzunluğundadır. Bu alanların tamamının izlenmesi ya da etrafının çevrilmesi mümkün değildir.Tüm bu hususlar dikkate alındığında baraj ve göllere kesinlikle girilmemeli ve yüzme amacıyla kullanılmamalıdır. Hayati öneme sahip bu konu hakkında ebeveynlerin de bilinçli davranmaları gerekmektedir.Üzücü hadiselerin yaşanamaması temennisi ile kamuoyuna saygı ile duyurulur” uyarısı yapıldı.” (ANKA)