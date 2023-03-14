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İskenderun’da depremzedelerin kaldığı çadırları su bastı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çadırkenti su bastı. 1500 yurttaşın barındığı çadırkentin olduğu bölgede su göletleri oluştu. Çadırların sular altına kaldığı ve bütün eşyalarının ıslandığını söyleyen depremzedeler, “Depremden değil sudan öleceğiz” diye tepki gösterdi.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 1500 yurttaşın barındığı çadırları yağan yağmur sonrası su bastı. Yüzlerce çadır su altına kaldı. Depremzede yurttaşlar ellerindeki araçlarla göle dönüşen suları çocuklarıyla beraber kendi çabalarıyla boşaltmaya çalıştı. Bir depremzede kadın, “Adam çocuklarıyla suyun içinde yüzüyor, depremde ölmedik suda öleceğiz, devlet bizi ölüme terk ediyor” dedi. (ANKA)

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