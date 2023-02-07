İskenderun Limanı’ndaki yangın devam ediyor
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İskenderun Limanı’ndaki yangın devam ediyor

Hatay’ın İskenderun Limanı’ndaki konteyner deposunda dün depremden sonra çıkan yangın devam ediyor. Ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.

İskenderun Limanı’nda dün saat 17.00 sıralarında depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı. Dumanların fark edilmesi üzerine yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çevredeki depolara da sıçrayan yangından gökyüzüne alevler yükseldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, söndürme çalışmasını güçlükle sürdürüyor.

(DHA)

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İskenderun Limanı’ndaki yangın devam ediyor
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