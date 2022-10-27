İşin ucu Kılıçdaroğlu’na uzanır mı?

TTB Başkanı Fincancı’nın, evinin aramasında çıkan mermi haberlerini okuyunca, Ergenekon ve balyoz davaları aklıma geldi.

Ergenekon ve Balyoz davalarında nasıl sahte deliller üretildiğini hep birlikte gördük ancak davalar başladığında herkes inandı ve itiraz edemedi hatta belli bir kesim yetmez ama evet dedi!

Fincancı’nın avukatı bulunan mermi ile her ne kadar gerçeği açıklasa da bir kere algı haberleri çoktan yayıldı ve insanların hafızalarına kazındı.

Elbette bugün Fincancı ve Fincancı’ya sahip çıkanlar ne yazık ki o günlerde yetmez ama evetçi duruşları ile iktidarı güçlendiriyorlardı…

Türkiye’de yaşanan hiçbir olay birbirinden bağımsız değildir.

Bir yapbozun parçalarıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İSKİ Tuzla Tesisi’nin açılış töreni sırasında yaşananlarla eşzamanlı İzmir ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili gelişmeler tesadüf değildir.

TBMM’de yeni yasama yılının başlaması ile birlikte Meclis’e sunulan, 34 milletvekiline ait 65 dokunulmazlık fezlekesi de bir yapbozun parçasıdır diye düşünüyorum.

Türkiye’de esas mesele, ne yazık ki Türkiye’nin rejiminin değiştiğinin farkında olunmamasıdır.

Rejim değişikliğini; 600 sene tek adamla ve 350 sene de hilafetle yönetilen bu topraklarda, tek adam rejimi diyerek millete gerçeği anlatamayız.

ABD emperyalizminin; Türkiye’yi, bölgedeki devletleri ve halkları, parçalamak için bugün hangi örgüte görev verdiğini göremezsek gerçeği millete anlatamayız.

Türkiye’yi 1999 yılına kadar PKK’nın, o tarihten sonra da BOP’ta görevli olan İhvan- Müslimin / Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın görevli olduğunu göremezsek gerçeği millete anlatamayız.

1999’a kadar Türkiye’yi parçalama görevini yürüten örgütün, bugün gözden çıkarıldığını ve yerine adalet, kalkınma, barış, açılım ve saçılım diyenlerin görevli olduğunu göremezsek gerçeği millete anlatamayız.

Bugün ABD emperyalizminin kullandığı yetmez ama evetçilerle arkasında ABD olan iktidar arasındaki farkı göremezsek gerçeği millete anlatamayız.

Bugün KHK/CBK ile BDDK, SPK, Merkez Bankası’nın İstanbul’a taşınması ve bakanlıkların İstanbul’da ofis açmasının önünü açan iktidarla arkasında, ABD’nin olmadığı yetmez ama evetçileri karıştırırsak gerçeği millete anlatamayız.

İstanbul hükümeti ile Ankara hükümeti arasındaki farkı göremezsek gerçeği millete anlatamayız!

Muhalif gazeteciler adı altında yapılan davete katılarak, gerçeği millete anlatamayız!

Muhalefetin bir kısmını çağırıp bir kısmın çağırmayarak karmaşa yaratarak, Millet İttifakı’nı dağıtmak isteyen iktidarın davetine katılarak, muhalefet olduğumuzu ve parlamenter rejime sahip çıktığımızı anlatamayız!

Yarın CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığı kaldırılıp gözaltına alınırsa şaşkınlıktan millete bir şey anlatamayız…