Işıldayan hayatlar

Hayat dayatmaz…

Hayat yaşanır!.. Ve her hayat, yaşayanın tercihlerine, yaptığı seçimlere göre yaşanır…

Bir sürüngen, bir parya gibi yaşamak da, onurlu, başı dik yaşamak da, seçimini teslim olmaktan yana yapmak da, her şeye karşın direnmek de tamamen insanın elindedir…

–Hayat, bu tercih ve seçimlere hiç karışmaz!..

Hayat, her insanın değişik biçimlerde kullandığı ya da kullanıldığı bir süreçtir yalnızca…

Korkaklığın, haysiyetsizliğin, gücün karşısında yaltaklanmanın, ruhuna varıncaya kadar her şeyini kiralamanın sonra da geçmişinden utanmanın, bu utancın yarattığı dayanılmaz hırs ve kompleksle herkesin aynı kirli hayata bulaşmasını istemenin, hayatın dayatması ile uzaktan yakından ilgisi yoktur!..

Kirli bir yaşamın hayatla olan ilgisi, yaşadığı hayatı kirletenlerin, her türlü servete, her türden şöhrete karşın aslında çok yoksul, çok acınacak bir hayat sürmesidir…

Ve ancak bu denli yoksul hayatlar, geçmişe, yaşanılan başka hayatlara, ardında ışıldayan bir isim bırakarak hayattan ayrılanlara, hiç bitmeyecek, hep çoğalacak öfkeler besleyebilir…

Hayat herkes için başlar ve biter…

Aradaki boşluğu her insan kendi çapına, tıynetine göre doldurur…

Kimi, insanlık tarihine bir çentik atarak, ışıl ışıl gider…

Kimi ise, “kayıp bir hayat” olarak gider…

–Hayat, yalnızca tanıktır!.

Cumhuriyete “100 yıllık parantez” diyen kafayla hesaplaşmak

Tıpkı uzun yıllardır yaşadığımız ve tanıklığımızı çok önceden, yukarıda olduğu gibi kayda geçirdiğimiz üzere:

Çok yakın bir zamanda “ışıldayan hayatlar” ile “kayıp hayatlar” arasında kıyasıya bir mücadele ile geçecek…

Binlerce yılın öğrettiği gibi; insanlık tarihine çentik atanlar ne pahasına olursa mutlaka kazanacak, güneşli günleri hak edecek…

Ekranda, AKP’li Cumhurbaşkanı’nın seçim tarihini açıkladığı anda geldi aklıma yukarıdaki yazım… 14 Mayıs’ta sandığa gidiyoruz; “Olmaz, bu açıklama anayasaya aykırı, Meclis karar vermeli” tartışmalarını bir kenara koyarak söylüyorum:

–Hayırlı olsun!

Olsun çünkü, bu seçim “Hedef 2023” sloganıyla Cumhuriyeti gömmek hevesine kapılan, 100 yıllık geçmişimizi “parantez” olarak niteleyen, ülkeyi açlık, yoksulluk ve karanlığa mahkum edenlerle umudun, aydınlığın, insanca ve mutlu yaşamak isteyenlerin hesaplaşmasıdır…

Bu millet, kaderini eline almaya yüz yıl önce olduğu gibi bugün de muktedirdir, üstelik sonuna kadar da layıktır…

–Tarih Baba’nın defterinde öyle yazıyor!..