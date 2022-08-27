Işık Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi alıyor

Işık Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Işık Üniversitesi’ne Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Işık Üniversitesi aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nu, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” nin ilgili maddeleri uyarınca Profesör, Doçent ve Dr. Öğr. Üyesi alınacaktır.

İlan Bitiş Tarihi: 08.09.2022

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