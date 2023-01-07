IŞİD’e bağlılık yemini gözaltısı

Türkiye’de eylem arayışında olduğu belirtilen ve özellikle turistlerin yoğun olduğu bölgelerde saldırı olacağı yönünde sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak IŞİD propagandasında bulunan M.A.’nın ardından beraber örgütü bağlılık yemini ettiği tespit edilen F.M. de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya üzerinden IŞİD terör örgütü tarafından Türkiye’ye yönelik saldırılar olacağı yönünde videolar çekerek paylaşımlar yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler, sosyal medyadan paylaşım yapan, örgüt lehine videolar çeken şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis yaptığı araştırmalarda videoları çeken kişinin Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan yabancı uyruklu M.A. olduğunu belirledi.

M.A.’nın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi 29 Aralık’ta yakalayarak gözaltına aldı. M.A.’nın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen bilgisayar ve telefonda, Türkiye’ye yönelik tehdit ve eylem içerikli videoların şüphelinin kendisi tarafından çekildiği belirlendi. M.A.’nın cep telefonunda IŞİD terör örgütüne yeni katılım yapacak kişilere ait videolar da ele geçirildi. M.A.’nın ülkedeki özellikle turizm tesisleri başta olmak üzere kalabalık bölgelere yönelik ‘Yalnız Kurt’ eylemi arayışında olduğu tespit edildi. M.A.’nın cep telefonundan bir başka teröristle birlikte örgüte bağlılık yemin ettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Polis, bu görüntülerdeki şüphelinin de tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. F.M., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Başakşehir’de gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)