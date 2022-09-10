İşçinin feci ölümü…
Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde fabrika inşaatında devrilen blok beton duvarın altında kalan inşaat ustası yaşamını yitirdi.
Memiş Mahallesi’nde inşası süren bir zeytinyağı fabrikasında çalışan inşaat ustası Hasan Çavuş (66), önceki gün betondan döktükleri perde duvarın devrilmesi sonucu altında kaldı.
İhbar üzerine fabrika inşaatına itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla devrilen duvarın altından çıkarılan Çavuş’un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olay yerine gelen Çavuş’un yakınları ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı. (AA)
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