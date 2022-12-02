İş yerine ateş açıp, kendilerine tepki gösteren kişiyi vurdular

Adana’da Rüzgar O., bir iş yerine ateş açanlara tepki gösterince bacağından vuruldu. Rüzgar O. da tabancasını çekip, kaçan şüphelilerin peşinden ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, bir iş yerine tabancayla ateş açtı. Bu sırada kaldırımda bekleyen Rüzgar O. saldırganlara tepki gösterdi. Şüpheliler bu kez de Rüzgar O.’ya ateş edip bacağından vurdu.

Sendeleyen Rüzgar O. da belinden çıkardığı tabancayla kaçan şüphelilere doğru ateş etti. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı Rüzgar O., hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

(DHA)