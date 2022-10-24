İş yerinde silahla öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi

İzmir’in Bornova ilçesinde, iş yerinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü öne sürülen Hülya Şellavcı Y’nin cenazesi defnedildi.

Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Karabağlar’daki Sinan Camisi’ne getirildi. Cenaze, namazın ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı’na defnedildi.

Cenaze törenine katılan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri, cenazenin araca konduğu sırada alkışlarla kadın cinayetlerini protesto etti.

Hülya Şellavcı Y’nin kızı Buse Aktürk, avukatı ve damadı Ensar Aktürk ile oğlu Bartu Uthan, taziyeleri kabul etti.

Olay

Hülya Şellavcı Y, 22 Ekim’de Bornova ilçesindeki iş yerinde silahla öldürülmüş, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi K.Y’nin (59) yakalanması için çalışma başlatılmıştı. (AA)