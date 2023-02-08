İş makinalarını taşıyan ikinci gemi de İskenderun’a ulaştı
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İş makinalarını taşıyan ikinci gemi de İskenderun’a ulaştı

Pendik Limanı’ndan kalkan iş makinaları ve yaşam malzemeleri taşıyan ikinci gemi, İskenderun Limanı’na ulaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda İstanbul’dan kalkan ikinci geminin de İskenderun Limanı’na ulaştığını duyurdu. Yerlikaya’nın paylaşımında, “13.00’te Pendik AnadoluPort Limanı’ndan kalkan ve İskenderun Limanı’na giden ikinci gemimiz Lider İlyas Ro-Ro taşıdığı 22 ağır iş makinesi yaşam malzemeleri taşıyan 4 TIR, Başta Hatay olmak üzere deprem bölgelerine sevk edildi” denildi. (DHA)

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