İş insanı, tartıştığı akademisyen arkadaşını öldürdü
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İş insanı, tartıştığı akademisyen arkadaşını öldürdü

Ankara’da iş insanı Polat Aykaç, restoranda yemek yerken tartıştığı akademisyen arkadaşı Güven Çaprak’ı tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi’ndeki bir restoranda meydana geldi. İş insanı Polat Aykaç iddiaya göre, birlikte yemek yediği arkadaşlarından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ermenek Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Güven Çaprak ile küfürlü konuştuğu için tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Aykaç, belindeki ruhsatlı tabancayı çıkarıp Çaprak’ın başına bir el ateş etti. Çaprak, olay yerinde hayatını kaybederken Aykaç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çaprak’ın cenazesi, adli tıp morguna kaldırıldı.

(DHA)

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