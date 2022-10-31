İş Bankası Genel Müdürü’nden kredi uyarısı

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran yapılan düzenlemelerle bankacılık sektörünün ekonomi modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldiğini söyledi.

Aran, finans zirvesinde yaptığı konuşmada sektör olarak tüm kredileri yeni ekonomi modelini destekleyecek alanlara yönlendirdiklerini ancak yine de regülasyonlar nedeniyle modelinin desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldiklerini söyledi.

Aran “Şunu gördük ki getirilen kararlarla beraber artık biz ekonomi modelini desteklediği sektörleri bile destekleyemeyecek noktaya geldik. Faiz oranlarının inmesi ne açıdan size yarar? Krediye daha ucuza erişebiliyorsanız, eğer kredinin fiyatlaması ucuzlamasına rağmen krediye erişim güçleşiyorsa bunun kimseye bir faydası yoktur” dedi.

“Rafta duran bir kredinin” faizinin indiğini belirten Aran, “…eğer (konu) o krediyi erişilebilir kılmak ve bunu üretime döndürmek, yatırıma döndürmekse bu konuda sorunlarınızın olduğunu ifade edeyim” dedi ve şöyle devam etti:

“…tercihinde ihtiyacından dolayı yabancı para bulunan müşterileri bankalar üzerinden bu tercihlerini değiştirmeye zorlamanın ve bu tercih değişmezse de bununla ilgili bankaların, finansal sistemin istikrarını riske atacak şekilde uzun vadeli menkul kıymet tesis etmeye zorlamanın ne yeni ekonomi modeline, ne üretime, ne ihracata, ne istihdama katkısı vardır” dedi.

Bunun bankacılık sektörünün imkanlarını kullanmasının engellemek anlamına geleceğini belirten Aran, “Dolayısıyla geçici olduğu söylenen bu makro ihtiyati tedbirlerin Türkiye’nin yeni ekonomi modelini destekleyecek şekilde bir an evvel kaldırılması ve gevşetilmesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum” dedi.