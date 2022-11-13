İran’daki kentler ve üniversitelerde protestolar devam etti

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler, bazı kent ve üniversitelerde sürdü.

Üniversitelerde öğrenciler, gözaltı işlemlerinin devam etmesine ve okuldan uzaklaştırmalara tepki göstermek için çeşitli eylemler yaptı.

İslami Kuruluşlar Öğrenci Birliği’nin sosyal medya mecrası Telegram sayfasından yaptığı paylaşımlara göre, Tahran Şehid Beheşti ve Babul Noşirevani Üni ve rsitesi öğrencileri, arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto etmek için oturma eylemi gerçekleştirdi.

Zehra Üni ve rsitesi öğrencileri, duvar yazılarıyla protestolara destek ve rirken Tahran Üni ve rsitesi öğrencileri, okudukları marşlarla başladıkları gösterilerine oturma eylemi ile devam etti.

Gösteri düzenlenen Tahran Üni ve rsitesi İşletme Fakültesi’nde ise kampüse giren motosikletli gü ve nlik güçleri ile öğrenciler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı’nın (HRANA) haberine göre, Allame Tebatebayi Üni ve rsitesi öğrencileri, kampüs bahçesindeki ağaca üzerinde slogan ve isimlerin yazılı bulunduğu, sembolik olarak kırmızıya boyanmış bezler bağladı.

Hoca Nasiruddin Tusi Teknoloji Üni ve rsitesi öğrencileri, sloganlar eşliğinde tepkilerini dile getirirken Kerec Harezmi Üni ve rsitesi, Bilim ve Kültür Üni ve rsitesi ile Şerif Teknoloji Üni ve rsitesi’nde de öğrenciler çeşitli protestolar düzenledi.

Diğer yandan Batı Azerbaycan eyaletinin Serdeşt şehri ile Kürdistan eyaletinin Sakkız şehrinde de esnafın gösterilere destek ve rmek için kepenk kapattığı belirtildi.

İran’daki gösteriler

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi, İran’da ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi makamlar, herhangi bir sayı belirtmezken Nor ve ç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu, gösterilerde gü ve nlik güçlerinin müdahalesi sonucu 304 göstericinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ülke genelinde devam eden gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülüyor.

Gözaltına alınan göstericiler hakkında iddianameler hazırlandığı, bazılarının idamla yargılandığı haberleri medyada yer alıyor. (AA)