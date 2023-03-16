İran’daki 5.3’lük deprem Van’da hissedildi
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İran’daki 5.3’lük deprem Van’da hissedildi

İran’ın batısındaki Hoy kentinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Van ve ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.47’de merkez üssü Hoy kenti olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 15,25 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin merkez üssünün, Van’ın Başkale ilçesine 69 kilometre mesafede olduğu tespit edildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

(DHA)

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İran’daki 5.3’lük deprem Van’da hissedildi
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