İran’da şehir ve üniversitelerde protesto eylemleri devam ediyor

İran’da Mahsa Emini’nin ölümünden sonra başlayan gösteriler yapılan çağrılar üzerine üniversite ve şehirlerde devam ediyor.

Çarşamba günü eylem yapılması için yapılan çağrılar sonucunda ülkenin birçok kentinin yanı sıra üniversitelerde de protesto düzenlendi.

Ülke çapındaki gösterilerde Senendec, Sakkız, Bender Abbas, Kirmanşah ve Kürdistan gibi şehirlerde yönetimi protesto eden göstericiler, akşam saatlerinde sokak ve caddelerde ateş yakarak yolu trafiğe kapatıp yönetim karşıtı sloganlar attı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, Tahran’ın birçok sokağında gösteri düzenlendiği, akşam saatlerinde pencere ve balkonlardan yönetim karşıtı sloganlar atıldığı görüldü.

Mahabad ve Bukan şehirlerinde bir grup esnafın protestoları desteklemek için bir günlük iş durdurma grevine giderek kepenk kapattığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Sari kentinde ise yönetim karşıtı slogan atan göstericiler bir süre yürüyüş yaptı.

Üniversitelerde gösteriler

Kirmanşah Razı Üniversitesinde çok sayıda öğrenci, ülkede devam eden eylemleri desteklemek için yönetim karşıtı slogan atarak üniversitenin kampüsünde bir araya geldi.

Zahidan Tıp Bilimleri Üniversitesi’nde bir grup öğrenci oturma eylemi yaparken, Tahran Zehra Üniversitesi Biyoloji Fakültesi’nde duvarlara slogan yazıldığını gösteren görüntüler yayınlandı.

Görüntüler arasında Tahran Sanat Üniversitesi’nde bir grup öğrencinin “Ey İran” marşını okuması da yer aldı.

İran’daki gösteriler

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, 24 Eylül’de, gösterilerde aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı ise (HRANA) dün yayınladığı raporda 17 Eylül ile 14 Ekim tarihleri arasında 32’si çocuk 26’sı güvenlik görevlisi olmak üzere 233 kişinin hayatını kaybettiğini ileri sürmüştü. (AA)