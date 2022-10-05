İran,  “kaçak akaryakıt” taşıyan gemiye el koydu
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İran,  “kaçak akaryakıt” taşıyan gemiye el koydu

İran’ın Basra Körfezi’nde “kaçak akaryakıt” taşıyan bir gemiye el koyduğu ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İran’ın yarı resmi Tesnim ajansının haberine göre, Hürmüzgan eyaleti Yargı Erki Başkanı Mücteba Kahramani, Basra Körfezi’nde kaçak akaryakıt yüklü olduğu tespit edilen bir gemiye operasyon düzenlendiğini söyledi.

Sınır muhafızlarının operasyonu sonucu gemide, 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini aktaran Kahramani, gemiye el konulduğunu ve olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

İran’da kaçakçılar devletin sübvanse ettiği akaryakıt ürünlerini ülke dışında satmaya çalışıyor.

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