İran 1000 göstericiyi bu hafta yargılayacak

İran’da toplumsal kargaşa yaratmakla suçlanan yaklaşık 1,000 kişi bu hafta halka açık davalarda yargılanacak.

Haberi, İran’ın yarı resmi Tasnim haber ajansı, Tahran başyargıcına dayandırarak bildirdi.

22 yaşındaki Mahsa Amini’nin geçen ay “uygunsuz kıyafet giymesi” nedeniyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp 16 Eylül’de hayatını kaybetmesi üzerine İran genelinde kitlesel sokak eylemleri meydana gelmişti. Eylemler, 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana İranlı dini liderlere karşı en büyük başkaldırılardan biri oldu.

Tüm uyarılara rağmen eylemler sürerken, İran Devrim Muhafızları’nın komutanı, protestocuların sokağa çıkmamaları için Cumartesi günü uyarmıştı.

İranlı yetkililer, eylemlerin arkasında İran İslam Cumhuriyeti’nin düşmanlarının olduğunu belirtmişti. Toplumun birçok kesiminin bir araya geldiği eylemlerde öğrenciler ve kadınlar ön saflarda yer almışlar, tepki olarak başörtülerini havada sallamışlar ve ateşe vermişlerdi.

Tahran başyargıcı, “son günlerdeki eylemlerde güvenlik görevlilerine saldırma veya onları şehit etme ve kamu malını kundaklama gibi sabotaj eylemlerini yapan” yaklaşık 1,000 kişinin davalarının bu hafta Devrim Mahkemeleri’nde, halka açık şekilde görüleceğini belirtti.

İran hükümeti, eylemleri bastırmak için sert müdahalelerde bulunurken, aktivistlerce yönetilen HRANA haber ajansı Cumartesi günkü haberinde, protestolarda şu ana kadar 44’ü reşit olmayan, 283 eylemcinin hayatını kaybettiğini belirtti. Eylemlerde 34 civarında güvenlik görevlisi de hayatını kaybetti.