Irak’ta “IŞİD mayınları” binlerce kişinin köyüne dönüşüne engel oluyor

Irak’ın Kerkük kentinde, terör örgütü IŞİD’den kurtarılan köylerde temizlenemeyen mayınlar nedeniyle, bölge sakinleri evlerine dönemiyor.

Kerkük Valisi Rakan Said, IŞİD’in 2014’te Irak’ın üç vilayetinin tamamı ile Kerkük kentinin bir kısmını ele geçirmesiyle, binlerce kişinin Kerkük’e sığındığını hatırlattı.

Kerkük’ün güneyindeki bölgelerin örgütten kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala o bölgelerden yaklaşık 40 bin kişinin kent merkezinde bulunduğunu aktaran Said, 100’den fazla köyün adeta enkaz halde olduğunu ifade etti.

Said, bölge sakinlerinin köylerine ve evlerine güvenli şekilde dönememesinin önündeki asıl sorunun, köylerinin yol güzergahı ve enkaz altındaki mayınlar ile patlamamış bombalar olduğunu söyledi.

Bu köylerin çevresi ve yol güzergahlarında çok sayıda mayın bulunduğunu belirten Said, bunların büyük kısmının terör örgütü tarafından, bir kısmının da Irak güvenlik güçlerince örgüte karşı döşendiğini kaydetti.

Bölgedeki mayınların imha ve temizlenmesinin kolay olmadığını anlatan Said, bu nedenle Bağdat’taki merkezi hükümetten destek istediklerini vurgulayarak, ”IŞİD olayları sırasında Kerkük’ün güneyinde 100’ün üzerinde köy tahrip edildi ve enkaza dönüştü. Mayın ve patlatılmamış bombalar yüzünden bu bölgeler, imar ve kalkınma projelerinden mahrum kaldı. Bölge sakinlerinin geri dönmesi ve köylerin yeniden imarı için bu tehlikeli engelin ortadan kaldırılması gerekiyor.” diye konuştu.

Vali Said, arazideki mayın ve patlamamış bombaların zaman zaman, bölgede devriye gezen güvenlik güçlerinin ölümü ve yaralanmasına da neden olduğunu söyledi.

Daha önce bu mayınların temizlenmesi için girişimlerde bulunulduğunu ancak gerek hükümet gerekse uluslararası mayınla mücadele örgütlerinin çabalarının yetersiz kaldığını anlatan Said, Kerkük ve diğer kentlerdeki mayın ve patlayıcıların imha edilmesi için hükümet tarafından bir seferberlik başlatılmasını istedi.

Kerkük’e bağlı Multaka Nahiye Müdürü Hasan Nısayyıf da bölgenin mayın ve patlayıcılardan temizlenmesinin kolay olmayacağını vurguladı.

Devletten, bu sorunun çözümü için “özel ve istisnai” bir bütçe tahsis etmesini talep eden Nısayyıf, Kerkük’e bağlı Dibis ve Dakik ilçelerinin yanında Reşad, Tazehurmatu, Multaka ve Rıyad nahiyelerine bağlı çok sayıda köyün mayınlardan dolayı imar edilmediği için hala enkaz durumunda kaldığını anlattı.

Kerkük yakınlarındaki Türkalan köyü sakinlerinden Muhammed Halaf da söz konusu sorun nedeniyle köylerinden uzakta yaşadıklarını aktararak, “Bundan bıktık, artık kendi köyümüze ve evimize dönmek istiyoruz. Devletimizin bize sahip çıkması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Terör örgütü, 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük’ün bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor. (AA)