Iraklı yatırımcının ‘dolandırıldığı’ iddiası yargıda

Antalya’da Iraklı iş insanı Ali Arif Durib Al Halboosi, 3 yıl önce lüks bir siteden ipotekli 9 daire satın aldı. Halboosi’nin, dairelerin üzerindeki ipoteği kaldırmak için müteahhide verdiği 2,5 milyon liranın ‘güveni kötüye kullanma suçu’ işlenerek alındığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu reddedildi.

İtirazları değerlendiren Yargıtay’ın ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçu işlendiğine karar vermesi üzerine açılan dava, önümüzdeki günlerde görülecek.

Olay, 2018 yılında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde meydana geldi. 2017 yılında yapımı tamamlanan lüks bir siteden, bir yıl sonra 477 bin dolara 9 daire satın alan Iraklı iş insanı Ali Arif Durib Al Halboosi, 77 bin doları kapora olarak verdi. Kalan 2,5 milyon TL’yi de dairelerin üzerindeki ipoteğin kaldırılması için bankaya yatıran Ali Arif Durib Al Halboosi, bir süre sonra daireleri satmak isterken ipoteğin kaldırılmadığını fark etti.

Ali Arif Durib Al Halboosi, yaşadıklarını şöyle anlattı:

6 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Emlak alım satımı yapıyorum. Merkezi Alanya’da olan bir şirketten, ipotekli 9 daire satın aldım. 477 bin dolara anlaştım. 77 bin dolar kapora verdim. Banka bana 2,5 milyon TL’yi firma hesabına yatırmam halinde ipoteği kaldıracağını yazılı olarak bildirdi. 400 bin doları (2.5 milyon lira) hesaba yatırdım. 1 ay sonra da ipoteğin kaldıracağı söylendi. Daireleri satmak istedim ancak üzerinde ipotek olduğu için satamadım. Defalarca aramama rağmen bankadan ipoteğin kaldırılması yönünde yanıt alamadım. Ne zaman bankayı arasam bu kez firma beni arayarak bankayı neden sürekli aradığımı sorguladı. İpoteği Alanya şubesinin değil, genel müdürlüğün kaldıracağını söyleyerek bir daha bankayı aramamam söylendi. Sonrasında ise telefonlarına ulaşamadım.”

Aradan iki yıl geçmesine rağmen ipoteğin kaldırılmadığını sözlerine ekleyen Ali Arif Durib Al Halboosi, Ben yabancıyım. Türkiye’ye iş yapmak için geldim. Ama maalesef dolandırıldım. Bana yardımcı olsunlar” diye konuştu.

DOSYA YARGITAY’DA

Al Halboosi’nin avukatı Serdar Altuntaş ise firma hakkında ‘güveni kötüye kullanma’ suçuyla yaptıkları suç duyurusunun takipsizlikle sonuçlandığını, adı geçen bankanın, müvekkiline ait dairelere icra emri çıkardığını söyledi. Altuntaş, bunun üzerine Alanya Sulh Ceza Hakimliği’ne itiraz ettiklerini, hakimliğin de itiraz başvurusunu reddetmesi üzerine Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosu’na başvurduklarını kaydetti. Altuntaş, büronun başvuruyu yerinde bulması üzerine dosyanın Yargıtay’a gönderildiğini aktardı.

YARGITAY ‘TAKİPSİZLİK’ KARARINI BOZDU

Dosyaya bakan Yargıtay 15. Ceza Dairesi takipsizlik kararını bozarak, olayın ‘nitelikli dolandırıcılık’ olduğuna hükmetti. Bunun üzerine, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianamenin gönderildiği Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, dolandırıcılık olayının Antalya’da meydana geldiğini belirterek, davanın da Antalya’da görülmesini karara bağladı. İddianame önümüzdeki hafta Antalya’ya gönderilecek ve buradaki ağır ceza mahkemesinde görülmeye başlanacak. (DHA)