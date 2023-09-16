Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB’den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. ‘Terörist neredeyse hedefimiz orası’ parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz.”

(AA)

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