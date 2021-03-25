6 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi” denildi.

(DHA)