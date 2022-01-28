Irak Havayolları: Saldırıda hizmet dışı bir uçak hasar gördü

Irak Havayolları tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Bağdat Havalimanı’na gerçekleştiren roketli saldırıda hizmet dışı bir uçağın hasar gördüğü belirtildi.

Irak’taki Uluslararası Bağdat Havalimanına sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıya dair Irak Havayolları’ndan açıklama geldi. Açıklamada, saldırıda hizmet dışı bir uçakta hasar meydana geldiği belirtilerek, “Uçuşların devam edeceği konusunda yolcuları temin ederiz” denildi.

Irak medyası, Bağdat Havalimanı’na 6 roketin düştüğünü duyurmuştu. Roketlerin bazıları havalimanı pistine düşerken, sivil kısmına düşen roket ise bir uçağa isabet etmişti. Saldırı sırasında devreye giren Irak Hava Savunma Sisteminin bazı roketleri ise önlediği aktarılmıştı. (İHA)