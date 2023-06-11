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IQ seviyesinde 86.8 puanla dünyanın 77’nci ülkesiyiz!



Günlük konuşmalarda bile sıkça kullandığımız bir deyim var.

IQ İngilizce bir kelime, Türkçe’de “Aykû” diye okunuyor.

Açılımı “Intelligence quotient” Anlamı da şu: Zeka tüketimi veya zeka düzeyi, zekayı dağıtmayı amaçlı birkaç farklı standartlaştırılmış testlerden seçtikleri değer.

Eığitimci Rabia Gürer Gürkan, Emotional Intelligence Developing Strong “People Skills”, OECD Verileri, Avrupa Obezite Raporu ve Webtekno kaynaklarından yararlanarak ülkelerin IQ seviyelerini değerlendiren bir yazı yazmış.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu yazıyı içinde benim olduğum sosyal medya hesaplarında paylaşmış.

Ben de bu yazıyı size sunmak istedim.

Dünya IQ sıralamasında 86.8 puan ile 198 ülke arasında 77’nci sıradayız.

Bilime göre biz, “donuk zekalı-sınır zeka” seviyesindeyiz.

Üstelik son birkaç yıldır da gittikçe düşüş yaşamaktayız.

Maalesef yaşadığımız toplumun IQ’su, bilime göre “donuk zekalı” olduğunu gösteriyor.

Şöyle ki IQ’da;

– 0-24 puan aralığı zihinsel engelli

– 25-44 puan aralığı öğretilebilir zihinsel engelli

– 45-75 puan aralığı eğitilebilir zihinsel engelli

– 76-89 puan aralığı donuk zeka-sınır zeka (BİZ BURADAYIZ)

– 90-110 puan aralığı normal zeka

– 111-129 puan aralığı parlak zeka

– 130-160 puan aralığı üstün zeka

– 160 ve üstü puan aralığı dahilik olarak tespit edilmiş durumda.

Biz sıralamada 77’nci sıradayız.

Bizden daha altta yer alan ülkelerden çoğunluğu teşkil edenleri altta görebiliriz.

77. Türkiye

78. Arjantin

79. Sri Lanka

80. Mauritius

81. Türkmenistan

82. Montenegro

83. Trinidad and Tobago

84. Azerbaycan

85. Gürcistan

86. Turks and Caicos Adaları

87. Paraguay

88. Fiji

89. Solomon Adaları

90. Samoa

91. Kiribati

92. Mikronezya

93. Tonga

94. Marshall Adaları

95. Cook Adaları

Az daha Amazon yerlileriyle karşılaşacağız diye çok korktum!

Bizim üstümüzde ise 1990’lı yıllarda yerle bir edilen Irak, 1965 yılında taş üstünde taş bırakılmayan Vietnam vb. ülkeler bulunuyor. Bu ülkelerin ilerleme yolundaki çabaları takdire şayan olduğunu görüyoruz.

58. Moldova

59. Sırbistan

60. Vietnam

61. Irak

62. Özbekistan

63. Kazakistan

64. Tayland

65. Ermenistan

66. Bosna Hersek

67. Kosta Rica

68. Bhutan

69. Şili

70. Meksika

71. Tacikistan

72. Uruguay

73. Malezya

74. Brunei

75. Bahamalar

76. Romanya

77. Türkiye

En zeki ülkelerin ise bilim, eğitim, ekonomi gibi konularda gelişmiş ülkeler oldukları görülmektedir.

1. Japonya IQ 106.48

2. Tayvan IQ 106.47

3. Singapur IQ 105.89

4. Hong Kong IQ 105.37

5. Çin IQ 104.1

6. Güney Kore IQ 102.35

7. Belarus IQ 101.60

8. Finlandiya IQ 101.21

9. Liechtenstein IQ 101.07

10. Almanya IQ 100.74

11. Hollanda IQ 100.74

12. Estonya IQ 100.72

13. Luxemburg IQ 99.87

14. Macau IQ 99.82

15. Kamboçya IQ 99.75

16. Kanada IQ 99.52

17. Avustralya IQ 99.24

18. Macaristan IQ 99.241

19. İsviçre IQ 99.24

20. İngiltere IQ 99.12

Ayrıca;

Eğitim seviyesi ve kalitesine göre en başarılı ülke sıralaması da aşağıda bulunmaktadır.

1. Amerika

2. İngiltere

3. Almanya

4. Kanada

5. Fransa

6. İsviçre

7. Japonya

8. Avustralya

9. İsveç

10. Hollanda

11. Yeni Zelanda

12. Danimarka

13. Norveç

14. İtalya

15. Finlandiya

16. Avusturya

17. İspanya

18. Belçika

19. Güney Kore

Bu sıralamayı IQ’su en yüksek ülkeler sıralamasıyla karşılaştırdığımızda “paralellik” görüyoruz.

Demek ki EĞİTİM KALİTESİ, IQ’yu önemli ölçüde etkiliyor.

Böylece bizim eğitimdeki kalitesizliğimizi görünce, “Bizim onlardan neyimiz eksik?” sorusunun cevabını da almış bulunuyoruz.

Yine OECD verilerine göre ülkemiz nüfusunun yüzde 40’ı okuma/yazma, okuduğunu anlama, basit matematik/sayı bilgisi, basit problem çözme gibi temel yeteneklere sahip olmadığını ve Avrupa Obezite Kongresi’nin raporuna göre de;

Obezitede Avrupa ülkeleri arasında ülkemizin ilk sırada bulunduğunu, Türkiye’de her 3 yetişkinden 2’si fazla kilolu olduğunu ve şişmanlık faktörünün zekayı düşürdüğü gibi daha pek çok hastalığa davetiye çıkardığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Tüm bunların ışığında;

“Benim IQ seviyem yüksek” diye kimse sevinmesin, etrafımızdakilerin düşük IQ’lu olması ve toplumsal şartlar kaç yaşında olursa olsun kişilerin zeka seviyesini de düşürüyor.

ÖNERİ

IQ seviyesini daha yukarı çıkarmak için çözüm önerileri

Yaşımız kaç olursa olsun, beyin kendini sürekli yeniden biçimlendirme ve geliştirme konusunda inanılmaz bir yetiye sahiptir. Bu nedenle beyni geliştirmek için etrafımızdaki insanlara öğreteceklerimizden çok yanımızdakilerden öğreneceklerimiz olmalıdır.

“İnsan, en çok vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır.” Jim Rohn’un sözü doğrudur.

Bu cümle kişinin IQ gelişimini çevresel faktörlere dayalı olarak artı veya eksi yönde belirleyen önemli bir cümledir ve insanlar kendilerini geliştirecek olanlarla beraber olmalıdır.

Ayrıca aşağıdaki yollarla beyin gücünü geliştirmek mümkündür.

Sürekli yeni yeni hobi edinme,

Yabancı dil ve yeni bilgiler öğrenerek beyni zorlamak.

Sürekli kitap okumak.

Öğrendiklerimizi tekrar etmek.

Zamanımızı iyi yönetmek ve programlı hareket etmek.

Kaliteli uyku uyumak.

Sorgulayan, düşünen ve eleştiren zihniyet sahibi olmak.

Kitabı veya gazeteyi tersten (baş aşağı okumaya) çalışmak.

(Bu konuda British Columbia Üniversitesi’nde bir araştırma yapılmıştır ve bu tekniğin göz hareketlerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve okuma hızını artırdığını göstermiştir.)

Sağlıklı beslenmek.

Zihinden hesap yapmak.

Sanat ve müzikle uğraşmak ve müzik dinlemek.

İki eli birden kullanmaya çalışmak.

Spor yapmak.

Doğru nefes alma tekniğini öğrenmek ve uygulamak.

Hazırladığınız programa uymak, ertelememek.

İnsanlara yardım etmek.

Bir amaç edinmek.

Doğada yaşamaya çalışmak. Yeşil ve maviyle iç içe olmak.

Dua, dilek ve istekte bulunmak.

Doğuştan getirdiklerimizin üzerine kaliteli eğitimi koyarak, IQ seviyesi yüksek toplum olabiliriz.

Bu hiç de zor değil, ancak ve ancak bilim insanlarını iş başına getirerek bunu başarabiliriz.

ÇOK GÜLDÜM

Haftanın fıkrası

Artık nihayet baharı yaşamaya başlayabildiğimiz bu pazar Yıldırım Tuna bize fıkra göndermiş.

Birlikte okuyalım;

Vize kuyruğu

Adamımız vize kuyruğunda, sıra ona gelince, her zamanki gibi ülkesinden aldığı talimatla vize vermemekte direnen suratsız elçilik çalışanlarından biri; yarım Türkçesiyle, “Size bir bilmece soracağım, bilirseniz vizenizi vereceğim” demiş, “Bilin bakalım… Karşıdan karşıya geçerken üzerinize gelen 2 adet far gördünüz, bu nedir?”

“Otomobil” diye sevinerek cevaplamış bizimki…

“Tamam ama olmadı” demiş vize memuru, “Nasıl bir otomobil? Opel? Ford? Mercedes? Hangisi?”



“Durun… Bana bir şans daha verin.”

“Ama bu ikinci ve son şansınız… Bilemezseniz sıradakini alırım. Yine karşıdan karşıya geçiyorsunuz, bu sefer tek bir far gördünüz… Nedir bu?”

“M… Motosiklet!”

“Bakın yine aynı hatayı yaptınız. Tabii ki motosiklet. Ama ne? Honda? Suzuki? Harley? Hangisi? Özür dilerim, sıradakiiii…”

Çeşitli bahanelerle vize alamayacağını anlayan adamımız. “Vizeyi boş verin ama madem meraklısınız izin verirseniz ben de size minik bir bilmece sormak istiyorum…” demiş hafif sinirli bir şekilde, “Tamam…” demiş vize memuru oturduğu camekanın arkasında heyecanlanarak.

“ Vakit gece yarısı, kırmızı fenerli bir sokaktasınız, elektrik direğine yaslanmış, file çoraplı, kıpkırmızı rujlu bir kadın gördünüz… Bu nedir?”

“ Hahaha. Kolay. Bir fahişe.” diye cevaplamış vize memuru.

“Aaaa, olmadı. Olmadı ama” demiş bizimki gülümseyerek, “Tamam da kim? Anneniz mi? Kız kardeşiniz mi? Ebeniz mi? Hangisi?”