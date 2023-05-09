İpsala Gümrük Kapısı’nda 79 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İpsala Gümrük Kapısı’na gelen bir araca yönelik yürütülen operasyonda 79 kilogram skunk cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Türkiye’ye giriş yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı’na gelen bir otomobil risk analizi kapsamında şüpheli bulunarak x-ray tarama sistemine sevk edildi.

Çeşitli yerlerinde şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına aldı. Dedektör köpeğin de tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada aracın ön ve arka zeminleriyle bagaj havuzundaki zula ortaya çıkarıldı. Zula içerisine gizlenmiş çok sayıda paket çıkartılarak, paketlerden numune alındı. Numunelerin uyuşturucu madde test kiti ile yapılan ön analizi sonucunda skunk cinsi uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Yapılan sayım neticesinde toplam 79 kilogram ​​​​​​​uyuşturucu maddeye el konuldu. (AA)