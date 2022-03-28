iPhone 14 ile ilgili şaşırtan iddia: Öyle bir özellikle gelecek ki…

iPhone 14 ile ilgili ilk iddialar: 48 megapiksellik kamerasıyla hepsinden daha büyük olacak…

Apple, iPhone 13’ü piyasaya sürdükten aylar sonra, iPhone 14 ile ilgili ilk söylentiler de ortaya çıkmaya başladı. Teknoloji şirketleri ve yazarları, yeni iPhone 14’ün en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip olacağını ve 8K görüntü kalitesiyle yeni bir teknoloji sunacağını iddia etti.

Apple, yakın bir zaman önce iPhone 13 modelini piyasaya sürmüş olsa da iPhone 14 ile ilgili ilk iddialar şimdiden ortaya çıktı.

Connecticut merkezli bir teknoloji firması XDA Developers çalışanları tarafından sızdırılan bilgilere, bir sonraki iPhone 14 modelinde yer alacak kamera, iPhoneların önceki modellerine oranla daha büyük olacak.

İddialara göre, iPhone 14’ün kamerası yaklaşık 36,73 mm genişliğinde tasarlanırken, Pro Max’lerde bu büyüklük 38,21 mm’ye kadar büyüyor. Bu şimdiye kadarki iPhone’lar arasındaki en büyük kamera olduğu anlamını da taşıyor.

Yine iddiaya göre, kamera lenslerinin iPhone 13 modeline oranla dışa doğru çıkıntılı olacağı ve 48 megapiksele kadar ulaşabileceği aktarıldı.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK KAMERA

Connecticut merkezli bir teknoloji meraklısı ve XDA Developers yazarı Max Weinbach, iddiaları sosyal medya hesabından yayınladı.

Hem iPhone 14 Pro hem de iPhone 14 Pro Max’de, kamera çıkıntısının uzunlukları da dahil olmak üzere daha büyük kameraların yer alacağı öne sürüldü.

iPhone 14’ün gelmiş geçmiş en yüksek çözünürlüklü kameraya sahip olacağı konuşuluyor

Weinbach’ın iddiaları, Tayvan merkezli bir başka Apple ürün tahmincisi olan Ming-Chi Kuo tarafından da desteklendi.

EN NET GÖRÜNTÜYÜ VERECEK

Kuo, daha büyük ve daha belirgin kamera çıkıntısının ana nedeninin, iPhone 13’ün 12 MP kamera sistemi üzerinde kapsamlı bir güncelleme sunacak olan “arka kamerayı 48 MP [megapiksel]’e yükseltmekten” kaynaklandığını söyledi.

Buna göre, iPhone 14’ün 48 megapiksellik kamerası ile bugüne kadar üretilen en net görüntü kalitesini yakalayan iPhone modeli olması hedefleniyor.

8K TEKNOLOJİSİ GELİYOR

iPhone 14’ün bu sonbaharda dört farklı varyasyonda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Buna göre, iPhone 14, standart bir model, Mini, Pro ve Pro Max olarak satışa sunulabilir. 48MP kameranın iPhone Pro ve iPhone 14 Pro Max’ta mevcut olacağı ve minilerde yer almayacağı da iddialar arasında…

MacRumors’a göre, 48MP kamera sistemi, 8K video kaydına izin vererek, 4K video teknolojisini geride bırakacak.

iPhone 14 ‘ün yaklaşık fiyatı ile ilgili ise henüz bir açıklama yok…

Öte yandan Apple, bu hafta, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro’nun yeni yeşil renkte ön siparişe sunulacağını duyurdu.