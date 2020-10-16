iPhone 12 fiyatı kaç para olacak?

iPhone 12’nin Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olarak dört modeli satışa çıkacak.

6.1 inçlik iPhone 12, 16 Ekim cuma günü ön siparişle satışa sunulacak. Ardından 23 Ekim cuma günü piyasada olacak 64 gb’lık versiyon için fiyat 799 dolar, 128 ve 256 gb’lık versiyonları da var.

5.4 inçlik iPhone 12 mini ise 6 Kasım cuma günü ön siparişle alınabilecek, 13 Kasım cuma günü ise piyasaya sürülecek. iPhone 12 mini için fiyatlandırma 64 gb için 699 dolar olacak. 128 ve 256 gb’lık versiyonları da olacak.

T-Mobile veya Spritin’ten satın alınan sim kart içermeyen modeller için fiyatlandırma artı 30 dolar daha fazla olarak belirtiliyor. Yani iPhone 12 mini için 729 dolar, iPhone 12 için 829 dolar başlangıç fiyatları.

Yeni iPhone modelleri ABD, İngiltere, Japonya, Avustralya, Çin, Almanya ve diğer 30’dan fazla ülkede 16 Ekim’den itibaren piyasaya sürülecek. Ön sipariş ise Pasifik saatine göre 05.00’da başlayacak.

İPHONE 12 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI