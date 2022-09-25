İpek Soylu tenis kariyerini sonlandırdı

Milli tenisçi İpek Soylu, profesyonel tenis kariyerini noktalamaya karar verdiğini açıkladı.

Wimbledon Tenis Turnuvası’nda teklerde Grand Slam ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçi olan Soylu, 20 yıllık tecrübesini yeni hedefler için kullanacağını belirtti.

Bu sürede kendisini destekleyen herkese teşekkür eden İpek Soylu, şu ifadelere yer verdi:

– Tenis bana çok erken yaşta emek vermeyi, mücadele etmeyi, davranışlarımın ve sonuçlarının sorumluluğunu almayı öğretti. Dünyanın her kıtasında bulunmamı, işimi en iyi seviyelerde, işinde en iyi olan insanlarla bir arada yapmamı, harika insanlarla bağ kurmamı sağladı.

– Fiziksel ve mental bana en iyi duyguları yaşatırken bazı zamanlarda da en zor duyguları hissettirdi. 20 sene boyunca oluşturduğum kariyerime dönüp baktığımda iyi ki her saniyesinde var oldum, her saniyesinde ‘elimden geleni yaptım’ diyorum.

– Profesyonel tenis kariyerimi noktalarken 20 yıllık bu tecrübemi yeni hedefler ve yeni çalışmalar için kullanacak olmaktan dolayı çok mutluyum. Başta kendim olmak üzere, aileme ve kariyerim boyunca desteğini ve sevgisini eksik etmeyen herkese çok teşekkür ederim.

İPEK SOYLU KİMDİR?

1996 doğumlu milli tenisçi İpek Soylu, Enka Spor Kulübü oyuncusudur. 2012 yılında Wimbledon’da gençler kategorisinde mücadele eden İpek Soylu, aynı turnuvada gençler kategorisi ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçi olma başarısını gösterdi. İpek Soylu, Nisan 2014’te Antalya’da düzenlenen ITF turnuvası finalinde İsrailli rakibi Deniz Khazaniuk’u 2-1 mağlup ederek kariyerindeki beşinci ITF şampiyonluğuna ulaştı.

2014 Amerika Açık tenis turnuvası çift kızlar kategorisinde İpek Soylu ve İsviçreli takım arkadaşı Jil Belen Teichmann ile birlikte çıktıkları final maçında 5-7, 6-2 lik setlerden sonra süper tie-break setinde 10-7 üstünlük sağladıkları Belarus Vera Lapko ve Slovak Tereza Mihalíková çiftine karşı şampiyonluğun sahibi olmuşlardır. İpek Soylu bu sonuçla Türk tenis tarihinde Grand Slam turnuvalarında bir kategoride şampiyon olan ilk Türk sporcu ünvanına sahip olmuştur.