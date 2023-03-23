İntihar ettiği iddia edilmişti: Kızı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı!

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 1 yıl önce intihar ettiği iddia edilen kişinin, kızı ile kızının erkek arkadaşı cinayet zanlısı olarak tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık operasyonu kapsamında arama yaptıkları bir evde, ilçede bir yıl önce intihar ettiği iddia edilen Samet B’nin (49) kızı A.B’nin (20) isminin geçtiği evrak buldu.

Babasının intihar ettiği gün intihar girişiminde bulunduğu belirlenen A.B. gözaltına alındı. A.B. jandarmadaki ifadesinde, küçük yaşlardan itibaren babasının cinsel istismarına uğradığını ileri sürdü.

Yaşadıkları nedeniyle babasını öldürmek için birçok ilacı suya karıştırıp babasına içirdiğini anlatan A.B, ifadesinde şunları kaydetti:

“Babam ölmeyince erkek arkadaşım M.K. ile plan yaptık. Erkek arkadaşım ile evimizin karşısında bulunan boş evde bekledik. Babam servis beklediği esnada dikkatini boş eve çekmek için gürültü yaptık. Sesleri duyarak boş eve doğru yöneldiği sırada arkadaşım karanlıktan faydalanarak babamı eter veya benzeri bir ilaçla bayılttı. Önceden hazırladığım insülin iğnelerini babamın vücuduna enjekte ettim. Babamı daha sonra intihar süsü vermek için iple asarak öldürdük.”

A.B’nin itirafı üzerine jandarma ekiplerince anne P.B. de gözaltına alındı. A.B’nin erkek arkadaşı M.K’nin dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevinde olduğu belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. ile erkek arkadaşı M.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. P.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(AA)