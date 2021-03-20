İnsan seli… Akın ettiler!

Koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşmenin üçüncü hafta sonunda da İstanbul’da yoğunluk yaşandı. İstiklal Caddesi’ndeki yoğunlukta yine zirveye ulaşıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’da yaklaşık 3 ay boyunca uygulanan hafta sonu kısıtlaması, kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından bir süredir sadece pazar günü devam ediyor. Kısıtlamanın kaldırıldığı cumartesi günleri akına uğrayan İstiklal Caddesi’nde yine yoğunluk oluştu.

EMİNÖNÜ’NDE DE KALABALIK ZİRVEYE ULAŞTI

İstanbul’da sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı üçüncü cumartesi günü, Eminönü’ndeki yoğunluk yine üst seviyelere geldi. Bölgedeki otoparklarda yer kalmazken, Eminönü meydanı ve çevresinde yoğunluk oluştu. Feribot iskelesi önünde zaman zaman kuyruklar oluşurken gemiler gün boyu karşılıklı araç ve yolcu taşıdı.

ARAÇ TRAFİĞİ, BALIK TUTANLAR, YAYA YOĞUNLUĞU…

Karaköy Meydanı’nda gün boyu araç ve yaya yoğunluğu oluştu. Sürücüler, Karaköy meydanında dakikalarca araçlarının içinde beklemek zorunda kaldı. Galata Köprüsü’nde de gün boyu yaya ve araç trafiği vardı. Köprüde, Taksim istikametine trafik zaman zaman durdu. Galata köprüsü her cumartesi olduğu gibi balık tutanlarla doldu.

(DHA)