İnsan kafatası ve kemikleri bulundu
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İnsan kafatası ve kemikleri bulundu

Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu.

İkizören köyünde, geçen günlerde etkili olan yağışın ardından suyun toprağı aşındırmasıyla Sağlık Sokak’ta, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemikler bulundu. Köy muhtarı Ömer Ünver, durumu jandarmaya bildirdi.

Muhtar Ünver, “Köyümüzün ihtiyarları, bu mevkide Rum mezarlarının olduğunu söylüyor ama kıbleye doğru yatırılmış, Müslüman mezarı gibi görünüyor. Durumu jandarmaya bildirdim, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne yönlendirdiler. Onlara da bilgi verdim. Gelip inceleyecekler” dedi. (DHA)

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İnsan kafatası ve kemikleri bulundu
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