Siyaset meydanında olan bitene bakıyorum da…

Acaba…

İttifaklar yanlış partiler arasında…

Ve…

Kemal Bey’in olağanüstü fedakârlığıyla mı kurulmuş ne?..

★

Acaba…

En doğru ittifak:

CHP, HDP, DEVA, Gelecek Parti ve SP ittifakı mı?..

★

Öyle ya…

Ortama baktığımda…

Türkiye’de terörün bitmesini samimiyetle isteyen partiler:

CHP (Daha doğrusu Kemal Bey ve az sayıda milletvekili…).

HDP…

DEVA…

Gelecek Partisi…

Ve…

SP imiş gibi bir görüntü var…

★

Diğerleri ise…

Terörden besleniyor olmalılar ki:

Terörü bitirmek değil…

Daha da azgınlaştırmak için çabalıyor gibiler…

★

Elbette bu görüşümün doğruluğundan emin değilim…

Ama be canlarım…

İYİ Parti’den gelen HDP açıklamalarına…

Ve…

Terörden beslenen bazı eski siyasilerle kucaklaşmalara bakınca: Sanki:

Haklıymışım gibi geliyor…



★

Neyse…

İnşallah:

Yanılıyorumdur…

İnşallah:

Bütün partiler…

Ve seçmenlerin tamamı:

Terörün bitmesi için HDP’ye ihtiyaç olduğunu kabul…

★

HDP’liler de: Bütün sorunların:

Siyasetle…

Ve…

Parlamentoda çözüleceğine Terör örgütünü:

İkna ederler…

Putin’e dikkat!..

Canlarım bugünler: En iyi günlerimiz…

Çünkü…

Putin henüz:

Öldürücü darbeyi vurmadı…

Vurmuyor…

Çünkü…

★

Ve biliyor ki:

Öldürücü darbe…

Düşmanın…

Ya da rakibin en güçlü olduğu değil…

En zayıf olduğu anda vurulur…

★

Havaların soğumasını bekleyelim…

Bakalım:

Neler olacak?..

★

Ama…

Yine de…

Ülkeyi yönetenleri…

Tedbirli olmaları için:

Uyaralım…

Putin, havaların bütün ülkede soğuduğu gün:

Bazı siyasî ve askerî talepleriyle birlikte:

“Para bir yana gaz bir yana aksi halde gazı kesiyorum” diyebilir…

★

“Git işine ya… Putin arkadaşı Erdoğan’a bunu yapar mı?” diye sorarsanız…

Adam hem istihbaratçı…

Hem Başkan…

Hem de acımasız…

★

Kaldı ki…

Devletleri yöneten politikacıların:

Kardeşleri…

Arkadaşları…

Dostları olmaz.

Çıkarları olur…

Yalan ve talan

Karaburun Adliyesi’nde bir davada olay çıkaran MHP Karaburun İlçe Başkanı E.Ö.’yü tutuklamaya sevk eden C. Savcısı ve eşi Asliye Ceza Hakimi, gece yarısı kararnamesiyle Siverek’e sürülmüş ve bugün Karaburun Adliyesi’nde duruşmalar yapılamamış.

★

“…mış” diye biten bu haber:

İnşallah yalandır…

★

Ya yalan değilse?..

Demek ki Türkiye’de siyaset:

Talandır…

Bu da benden

Sorgulayan halk:

Kamuoyu…

Sorgulamayan halk ise:

İnsan yığınıdır…

★

Türkiye…

Sorgulamayan seçmen sayısının…

Sorgulayan seçmen sayısından…

Çok daha fazla sayıda olduğu:

Bir ülkedir…

Bilgisi yok fikri çok

İktidar partili bir sosyal medya gezgini…

Paylaşımında şöyle diyor:

“Bir göçmen olarak Almanya’da gözünü biraz yükseğe dikersen, bu ülkede buna hakkın olmadığını ince ince aklına sokuyorlar. Sen de ırkçılığın bu kadar bilimsel yapılması karşısında saygıyla düğme ilikleyip evine gidip içiyorsun…”.

★

Bu paylaşımı yapan arkadaş belli ki:

Türkiye’de yaşayan…

Ve fakat…

Kökenleri “Türk” olmayan:

Kürtlerin…

Lazların…

Çerkezlerin…

Gürcülerin (Biri 20 yıldır ülkeyi yönetiyor…).

Musevilerin…

Rumların…

Ermenilerin…

Arnavutların…

Boşnakların “göçmen” değil…

Ülkenin gerçek sahipleri olarak…

Ve en az…

1500 yıldır yaşadıklarını bilmiyor…

★

Bizim yurttaşlarımızın ise…

1960’lı yıllarda Avrupa ülkelerine…

Birer “göçmen işçi” olarak gittiklerini:

Hatırlamıyor…

Yani…

Uğur Mumcu’nun dediği gibi:

Bilgisi yok…

Ama…

Fikri çok olanlardan…

Baz etkisi mi

Yandaki tabloda…

Son bir yılda…

Zorunlu ihtiyaç maddelerine gelen…

Zam oranları:

Yer alıyor…

Ama…

★

İlginçtir ki…

TÜİK’e göre…

Yıllık ortalama fiyat artışı:

%80…

★

Ya, üstteki tablo yanlış…

Hatta uyduruk…

Ya da TÜİK: Herkesi kandırıyor…

★

Veya…

TÜİK yönetiminde…

Ve…

İktidar medyasında ahlâkî çöküş:

%10000 olduğu için: Baz etkisi yapıyor…

Ve:

Enflasyon oranı: %80 çıkıyor…