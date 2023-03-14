İnşaatın bodrumunda bulunan cesede ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir kişinin cesedinin inşaatın içi su dolu bodrumunda bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 12 Mart’ta, ilçede bir inşaatın içi su dolu bodrumunda F.A’nın cansız bedeninin bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bununla ilgili yazılı ve görsel medyada haberlerin çıktığı aktarılan açıklamada, soruşturma kapsamında olayla ilgisi bulunduğu değerlendirilen şüpheliler A.M. ve Y.U. hakkında tutuklama, diğer şüpheli B.D. hakkında ise adli kontrol kararı verildiği ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemlerin etkin biçimde yürütüldüğü kaydedildi.

(AA)