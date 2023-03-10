İnşaat maliyet endeksi Ocak ayında hızlı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, inşaat maliyetleri ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,32 oranında arttı. Maliyetlerdeki yıllık artış da 78,52 oldu.

TÜİK, ocak ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini bugün yayınladı. Buna göre, inşaat maliyetleri aylık ve yıllık ölçekte artışını sürdürdü. TÜİK verilerine göre, inşaat maliyet endeksi, ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,32, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,52 arttı. Bir önceki aya göre inşaat malzeme endeksi yüzde 5,79, işçilik endeksi yüzde 47,79 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,01, işçilik endeksi yüzde 106,95 oranında yükseldi.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 79,49 OLDU

Bina inşaatı maliyet endeksi de ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,58, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,49 arttı. Bir önceki aya göre bina inşaatı malzeme endeksi yüzde 5,61, işçilik endeksi yüzde 48,48 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 69,87, işçilik endeksi yüzde 107,04 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARDA İNŞAAT MALİYETİ OCAKTA YÜZDE 14,45 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 14,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,36 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,37, işçilik endeksi yüzde 45,26 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 66,34, işçilik endeksi yüzde 106,63 arttı. (ANKA)