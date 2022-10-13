İnönü Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İnönü Üniversitesi’ne 57 Öğretim Üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversite’nin web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla 57 Öğretim Üyesi alacak.

İlan Son Başvuru Tarihi: 27.10.2022

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