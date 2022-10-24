İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu

İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti liderlik yarışını kazanan Rishi Sunak , ülkenin yeni başbakanı oldu.

Ülkede 20 Ekim’de parti liderliğinden istifa eden Başbakan Liz Truss’ın yerini almak için mücadele veren eski Maliye Bakanı Sunak , liderlik yarışını kazandı.

Sunak ‘ın rakibi Penny Mordount, Twitter’dan yaptığı açıklamada, liderlik yarışından çekildiğini, Rishi Sunak ‘ı desteklediğini duyurdu.

Mordount, “Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak ‘a tam destek veriyorum.” ifadelerini kullandı.

Partideki liderlik seçimi ve liderin görevden alınması süreçlerini yürüten organı 1922 Komitesi Başkanı Milletvekili Sir Graham Brady, yaptığı açıklamada, Penny Mordount’un liderlik yarışından çekildiğini doğruladı ve tek aday olan Rishi Sunak ‘ın, İngiltere’nin yeni Başbakanı olduğunu duyurdu.

Rishi Sunak , eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın 7 Temmuz’da parti liderliğinden istifasının ardından başlayan liderlik yarışında da adaylığını olmuş fakat oylama sonucu Liz Truss karşısında yenilgiye uğramıştı.

– İngiltere Başbakanı Truss, 20 Ekim’de istifa ettiğini açıklamıştı

Seçim kampanyası sürecinde sıklıkla “vergi indirimleri” vaadini öne çıkaran Truss’ın, başbakanlık görevini devralmasının ardından hükümet 23 Eylül’de toplam 45 milyar sterlini bulacak vergi kesintilerinin uygulanmasına hazırlanıldığını açıklamıştı.

Bu durum, ülkenin dış borçlanmasının yükseleceği beklentilerini artırarak sterlinin sert değer kaybı yaşamasına neden olmuştu.

Ekonomik planlara yönelik sert eleştirilerin ardından İngiliz hükümeti, yüzde 45’lik en yüksek gelir vergisi oranını kaldırma planından vazgeçmişti.

Daha önce pek çok kez vergi indirim planının arkasında duran Truss, 14 Ekim’de kamuoyu baskısına dayanamayarak Kwasi Kwarteng’i Maliye Bakanlığı görevinden alarak yerine Jeremy Hunt’ı getirmişti.

Ciddi piyasa oynaklığına neden olan “hatalar” için özür dilemesine karşın Truss’un görevde ne kadar kalacağı konusunda İngiliz kamuoyunda tartışmalar çoktan başlamıştı.

İngiltere’de art arda siyasi ve ekonomik çalkantıların yaşanmasının ardından Başbakan Truss, 20 Ekim’de istifa ettiğini duyurmuştu. (AA)