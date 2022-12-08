İngiltere’de grev dalgası giderek büyüyor

Enflasyonun son 41 yılın en yüksek seviyesinde olduğu İngiltere’de, enflasyonun altında teklif edilen maaş zamları, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle son aylarda grev kararı alan sektörlere her geçen gün yenisi ekleniyor.

Ülkede artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında maaşların eridiğini savunan ve bu nedenle yıllık bazda yüzde 11’i geçen enflasyon altında teklif edilen maaş zamlarını kabul etmeyen çok sayıda sendika, art arda grev kararı alıyor.

İş bırakma eylemine katılanlar arasında öğretmenler, otobüs şoförleri, liman işçileri, gazeteciler, kamu personelleri, ceza avukatları, demir yolu, havalimanı, üniversite, havacılık ve posta servisi çalışanları başta olmak üzere, çok çeşitli meslek grupları yer alıyor.

Grev kararlarının yanı sıra hayat pahalılığı ve kemer sıkma politikalarını protesto eden binlerce kişi, başkent Londra’nın yanı sıra ülke genelinde sıklıkla gösteri ve yürüyüşler düzenliyor.

Hükümet ise her geçen gün büyüyen grev dalgası yla başa çıkmanın yollarını arıyor. Bu bağlamda hükümetin grev e gitmekte ısrar eden işçi sendikalarına “sert karşılık” verebileceği uyarısında bulunan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, grev dalgası na karşı yeni yasalar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

İngiltere ve Galler’de 70 bin üniversite çalışanı, İskoçya’da öğretmenler grev e gitti

İngiltere’de 70 binden fazla üniversite çalışanı maaş, emeklilik ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 24, 25 ve 30 Kasım’da üç günlük grev e gitti.

Ülke genelinde 150 üniversitede on binlerce öğretim üyesi, araştırmacı, kütüphane görevlisi ve diğer personelin başlattığı grev e, Ulusal Öğrenci Birliği de destek verdi.

Üniversite çalışanları, grev in son gününde başkent Londra’da büyük çaplı bir yürüyüş düzenledi. Çok sayıda sendika, sivil toplum kuruluşu ve derneğin yanı sıra öğrenciler de yürüyüşe destek verdi.

Söz konusu grev e, maaş anlaşmazlığı nedeniyle İskoçya’daki öğretmenler de katıldı.

İskoçya’nın 1980’lerden bu yana ulusal çapta okullara yönelik ilk grev i, hemen hemen her ilk ve ortaokulun yanı sıra birçok anaokulundaki öğrenciyi etkiledi.

Öğretmenleri temsil eden sendikalar, yüzde 5 maaş zammı teklifini “aşağılayıcı” olduğu gerekçesiyle reddediyor.

İskoç Orta Öğretim Öğretmenleri Derneği (SSTA), Ulusal Okul Müdürleri ve Kadın Öğretmenler Birliğine (NASUWT) üye öğretmenler, anlaşma sağlanamaması halinde 10 ve 11 Ocak’ta da grev e gidecek.

Yardım kuruluşu çalışanları da evsiz kalma endişesi taşıyor

Ülkede evsizlere barınma desteği ve danışmanlık hizmeti sunan yardım kuruluşu Shelter’ın 600’den fazla çalışanı, maaş zammı anlaşmazlığı nedeniyle 5 Aralık’ta iki haftalık grev başlattı.

Artan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında yüzde 3 maaş zammı teklifini kabul etmeyen yardım kuruluşu çalışanları, iş bırakma eylemini 18 Aralık’a kadar sürdürecek.

Unite sendikasından yapılan açıklamada, yüzde 3’lük zam teklifinin, bazı yardım kuruluşu çalışanlarının kiralarını ödeyemeyecek durumda bulunmasından ve kendilerinin de evsiz kalmasından endişe duymasına neden olduğu belirtildi.

Başkentin batısı ve güneyinde hizmet veren 1000 otobüs şoförü iş bıraktı

Başkent Londra’nın batısı ve güneyinde hizmet veren otobüs şoförleri, maaş artışındaki anlaşmazlık nedeniyle 22 Kasım’da 10 günlük grev başlattı.

Unite sendikasına üye 1000 otobüs sürücüsü, Abellio ulaştırma şirketiyle maaş artışında uzlaşıya varılamadığı gerekçesiyle iş bırakma kararı aldı.

Başkent genelinde yaklaşık 60 otobüs güzergahını etkileyen grev nedeniyle birçok güzergahta daha az hizmet verildi veya hiç hizmet verilmedi.

Şoförlerin iş bırakma eylemi nedeniyle grev in olmadığı güzergahlardaki otobüs seferlerinde ise yoğunluk gözlemlendi.

Geçen ay 3 gün grev e giden otobüs şoförleri, iş bırakma eylemini 1, 2, 3, 9, 10, 16 ve 17 Aralık’ta da sürdürecek.

Gazeteciler de grev dalgası na katıldı

İngiltere’de “Reach plc” adlı medya grubuna bağlı yayınlarda çalışan gazeteciler de ağustosta maaş artışındaki anlaşmazlık nedeniyle grev dalgası na katıldı.

İngiltere ve İrlanda’da, bünyesinde hem basılı hem de çevrim içi 130’dan fazla dergi ve gazeteyi bulunduran “Reach plc” adlı medya grubunda çalışan 1000’den fazla gazeteci ağustosta grev e gitti.

İş bırakma kararı, gazetecilerin bağlı bulunduğu Ulusal Gazeteciler Sendikasının (NUJ) yüzde 3 veya 750 sterlin maaş zammı teklifini reddetmesinin ardından geldi.

Çalışanlar, bünyesinde “Daily Star”, “Daily Mirror” ve “Daily Express” gibi çok sayıda gazete ve dergiyi bulunduran medya grubundan adil ücret artışı talebinde bulundu. Sendika ile şirket arasında daha önce grev in ertelenmesine yönelik görüşmeler yapılmış ancak uzlaşı sağlanamamıştı.

Öte yandan İngiltere ve Galler’de adli yardım ücretlerindeki artış teklifini yetersiz buldukları gerekçesiyle temmuz ve ağustosta iş bırakan ceza avukatları, eylülde bu kez süresiz grev e gitti.

Ceza Avukatları Barosu (CBA), hükümetin, avukat tutamayacak durumda olan sanıkları temsil etmeleri için ceza avukatlarına ödenen adli yardım ücretlerinde önerdiği eylül ayı itibarıyla yüzde 15’lik artış teklifini reddetti. CBA, avukatların ücretlerinde yüzde 25’lik artış yapılması talebinde bulunuyor.

Hemşireler sendikası “106 yıllık tarihinde ilk kez” grev oylaması yaptı

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda’da binlerce hemşire de 15 ve 20 Aralık’ta iki gün sürecek toplu grev e gitmeye hazırlanıyor.

Hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası, 106 yıllık tarihinde ilk kez grev oylaması yaptı. Oylamada, sendikaya üye hemşirelerin büyük çoğunluğu grev e gidilmesi yönünde oy kullandı.

Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunun RCN Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen, hemşirelerin grev kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Öfke eyleme dönüştü ve üyelerimiz ‘artık yeter’ diyor.” ifadesini kullandı.

Cullen, hemşirelerin yıllardır maaş konusunda haksız muameleye maruz kaldığını vurguladı.

İngiltere ve Galler’de maaş zammı ve çalışma koşullarındaki anlaşmazlık nedeniyle 10 binden fazla ambulans personeli ve acil servis çalışanı 21 ve 28 Aralık’ta grev e gitme kararı aldı.

Demir yolu çalışanlarının grev kararı hükümeti endişelendiriyor

İngiltere’de halihazırda yaklaşık 40 bin demir yolu çalışanı 13-14 Aralık, 16-17 Aralık, 3-4 Ocak ve 6-7 Ocak tarihlerinde her biri 48 saat olmak üzere 4 kez toplam 8 gün boyunca toplu grev e gitmeyi planlıyor.

İngiliz hükümeti ise demir yolu çalışanları ile işverenler arasındaki anlaşmazlığın gereğinden uzun sürdüğünü belirterek çalışanların ücretlerinin enflasyonla uyumlu şekilde artırılmasının ekonomik şartlar nedeniyle mümkün olmadığını savunuyor.

Ülkede demir yolu işçileri, önceki aylarda da birçok kez grev e gitmiş, 21-23 ve 25 Haziran’da “son 30 yılın en büyük demir yolu ve metro çalışanları grev i”ni düzenlemişti.

Havalimanlarındaki sınır güvenlik personeli de Noel’de grev e gidecek

İngiltere’de havalimanlarında görev yapan sınır güvenlik personeli, Noel döneminde 8 gün grev e gidecek.

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikasından (PCS) yapılan açıklamada, 23-26 Aralık ve 28-31 Aralık’ta Birmingham, Cardiff, Gatwick, Glasgow, Heathrow ve Manchester havalimanları ile Newhaven limanında çalışan sınır güvenlik personelinin grev e gideceği duyuruldu.

Hükümetin yüzde 2’lik maaş artışı teklifini reddeden PCS sendikası, yüzde 10 maaş artışı talebinde bulunuyor.

İş bırakma eylemine katılacak sendika üyelerinin büyük çoğunluğunu, pasaport kontrol personeli oluşturuyor.

Sendikaya üye ehliyet sınavı müfettişlerinin de grev e gideceği bildirildi.

Hükümet, grev lerin neden olduğu aksamaların önüne geçebilmek için askeri personeli görevlendirmeyi planlıyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) toplu taşıma, posta hizmetleri, telekomünikasyon ve diğer sektörleri etkileyen iş bırakma eylemleri nedeniyle ekimde her 8 İngiliz şirketten 1’inin aksaklıklar yaşadığını ortaya koydu.

ONS, grev lerin en fazla küçük işletmeleri, perakende ve inşaat sektörlerini etkilediğini vurguladı.

İngiliz hükümeti, özellikle Noel döneminde grev lerin neden olacağı aksamaların önüne geçebilmek için yaklaşık 2 bin askeri personelin görevlendirebileceğini açıkladı.

Ordu personelinin bir dizi hizmet sektörüne destek sağlaması amacıyla eğitildiğini aktaran hükümet yetkilileri, askeri personelin ambulans şoförü ve itfaiyeci olarak konuşlandırılabileceğini belirtti.

İngiltere’de silahlı kuvvetler personeli, geçen yıl da benzin istasyonlarındaki akaryakıt tedariki sorunu nedeniyle istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için “geçici” destek sağlamıştı.

Ülkede 100’ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, benzin istasyonlarına akaryakıt taşımıştı. (AA)