İngiltere’de enflasyon son 30 yılın en yükseğinde

Ulusal İstatistik Ofisi, İngiltere’de yıllık enflasyon oranının yüzde 5,4’e yükseldiğini duyurdu. Bu rakamlar 1992 yılından bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon seviyesi oldu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre ülkede enflasyon yıllık yüzde 5,4 ile Mart 1992’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Reuters anketine katılan ekonomistler yüzde 5,2’lik bir artış bekliyordu.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0,5 artarak ekonomistlerin yüzde 0,3’lük artış tahminlerini geride bıraktı.

Birleşik Krallık’ta enflasyon oranı, yüksek enerji maliyetleri, yeniden canlanan talep ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle aralıkta son 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

YÜZDE 7’Yİ GÖREBİLİR

İngiliz devlet medyası BBC’nin aktardığına göre, bağımsız bir ekonomik araştırma şirketi Capital Economics baş ekonomisti Paul Dales, enflasyonun nisan ayına kadar yüzde 7’ye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Dales, nisandan sonra enflasyon düşecek olsa da, bu yılın tamamı için yüzde 4’ün üzerinde kalacağını ve Nisan 2023’e kadar yüzde 2 hedefine düşmeyeceğini öngörüyoruz” dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRABİLİR

Artan yaşam maliyetleri, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz oranlarını tekrar yükselteceğine dönük tahminleri artırdı. Aralık ayında BOE, faizleri artırmaya başlayan ilk büyük merkez bankası olmuştu.

Piyasalar, İngiltere Merkez Bankası’nın 3 Şubat’taki bir sonraki toplantısını yakından izleyecek. İngiltere Merkez Bankası’nın aralık ayında gerçekleştirdiği faiz artışının ardından bir başka faiz artışı daha öngörülüyor.