İngiltere’de demir yolu çalışanlarının grevi yeni yılda da sürüyor

İngiltere’de maaş artışın da süregelen anlaşmazlık nedeniyle 40 bin demir yolu çalışanının iş bırakma eylemi, yeni yılda da devam ediyor.

Demir Yolu , Denizcilik ve Taşımacılık Sendikası (RMT) ile demir yolu operatörü Network Rail arasın da maaş zammı ve çalışma koşulları konuların da süregelen anlaşmazlıktan ötürü sendikaya üye 40 bin demir yolu çalışanı, yeni yılın ilk haftasına 48 saatlik grevle başladı.

İş bırakma eylemi, Noel ve yılbaşı tatilinin ardın da n işbaşı yapan on binlerce kişiyi etkiledi.

Network Rail tarafın da n sendikanın grev kararına ilişkin yapılan açıklama da , “Endüstriyel eylem nedeniyle 8 Ocak Pazar gününe ka da r demir yolların da tren seferleri önemli ölçüde azaltılacak. Trenler, da ha yoğun olacak ve muhtemelen da ha geç başlayıp da ha erken bitecek ve bazı yerlerde hiç sefer olmayacak.” ifadeleri kullanıldı.

İngiltere’nin en büyük demir yolu sendikası RMT, Network Rail’in bu yıl için yüzde 5, gelecek yıl için yüzde 4 zam teklifini enflasyonun altın da olduğu gerekçesiyle reddediyor.

Demir yolu çalışanları, uzlaşı sağlanamaması durumun da bu hafta 6 ve 7 Ocak’ta da greve gidecek.

Hükümet, masa da “adil ve makul maaş teklifi” olduğunu savunuyor

İngiltere Ulaştırma Bakanı Mark Harper, demir yolu çalışanlarının grevi ne ilişkin Sky News’e yaptığı değerlendirmede, “masa da adil ve makul bir maaş teklifi” olduğunu söyledi.

Harper, sendika üyelerinin anlaşmazlığı sona erdirmek için da ha fazla görüşme yapmak yerine, bu hafta grevlere devam etmeyi seçmesinin, “son derece yararsız” olduğunu belirtti.

Sendika: Bakanlar müzakere yerine tatili seçti

RMT Genel Sekreteri Mick Lynch, İngiliz ulusal haber ajansı PA Media’ya yaptığı açıklama da , hükümeti, sendika liderleriyle toplantı yerine Noel tatiline öncelik vermekle suçladı.

Lynch, bakanların, sendikalarla 15 Aralık 2022’de yapılan son toplantı da n bu yana bu haftaki grev eyleminden haber da r olduklarını ve o tarihten beri “Noel’de tatilin tadını çıkararak” hiçbir şey yapmadıklarını belirtti.

Mick Lynch, “Görüşmeye hazırdık ve bizimle görüşmek istemediler.” ifadesini kullandı. (AA)