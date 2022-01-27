İngiltere’de Başbakan Johnson üzerindeki istifa baskısı artıyor

İngiltere’de Başbakanlık binasında Covid-19 kısıtlamalarının ihlal edildiği partilerin düzenlenmesine tepkiler sürerken, Başbakan Boris Johnson bir kez daha istifa çağrılarını reddetti.

İngiltere’de Başbakanlık binasında koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde parti düzenlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Boris Johnson’ın üzerindeki istifa baskısı giderek artıyor. Partilere yönelik polis soruşturması devam ederken, Johnson’ın talebi üzerine kıdemli memur Sue Gray’in de partilere ilişkin hazırladığı raporunun bugün Başbakanlığa teslim edilmesi bekleniyor. Başbakan Johnson’a Avam Kamarası’nda yapılan Başbakana Sorular Oturumunda yine muhalefet kanadından istifa çağrısı geldi. İşçi Partisi lideri Keir Starmer konuşmasında, Johnson’ın istifa etmesi gerektiğini, ancak bunun yerine parlamentoyu yanlış yönlendirdiğini ifade etti. Starmer, “Gerçek şu ki şu anda bir İngiltere Başbakanı’nın polis soruşturmasına tabi tutulduğu, ülkeyi yönetemediği, doğru şeyi yapamadığı ve kabinesinin sesini çıkarmayarak her geçen gün daha fazla suç ortağı haline geldiği utanç verici bir manzaraya sahibiz” dedi.

Starmer, kıdemli memur Gray’in raporunun müdahale edilmeden, olduğu gibi yayınlamasını istedi. Söz konusu partilere yönelik polis soruşturmasına da değinen Starmer, Johnson’a, “Başbakan, davranışının ülkemize verdiği zararı gerçekten anlamıyor mu?” diye sordu. Johnson ise, “Raporu bağımsız araştırmacılara bırakmalıyız. Tabii ki raporu aldığımda, dediğimi yapacağım” şeklinde konuştu. Johnson ayrıca Starmer’a yanıt olarak Downing Street’teki parti skandalları nedeniyle “istifa etmeyeceğini” söylerken, polis soruşturması hakkında yorum yapamayacağını ifade etti. (İHA)