İngiltere ve Fransa, son yarı final bileti için sahaya çıkıyor
Haberler Spor

İngiltere ve Fransa, son yarı final bileti için sahaya çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında yarın İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Al Bayt Stadı’nda oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu’ndan ABD, İran ve Galler’in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal’i 3-0 mağlup etti.

Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus’a yenildiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. “Horozlar”, bu turda Polonya’yı 3-1’lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982’deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1’lik skorlarla kazandı. (AA)

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Fenerbahçe’de kupa ve lig hazırlıkları sürüyor 

Fenerbahçe’de kupa ve lig hazırlıkları sürüyor 

Dünya futbolunun en büyüğü yarın belli oluyor

Dünya futbolunun en büyüğü yarın belli oluyor

Hırvatistan ile Fas, Dünya Kupası’nda üçüncülük için karşı karşıya

Hırvatistan ile Fas, Dünya Kupası’nda üçüncülük için karşı karşıya

İngiltere ve Fransa, son yarı final bileti için sahaya çıkıyor
Spor