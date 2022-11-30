İngiltere ve ABD son 16 turuna adlarını yazdırdı

2022 FIFA Dünya Kupası B Grubunda oynanan 3’üncü ve son maçların ardından İngiltere 7 puan ile lider, ABD ise 5 puan ile gruptan 2nci çıkarak son 16’ya kalan takımlar oldu.

Ahmad Bin Ali Stadı’nda Galler ile İngiltere karşı karşıya geldi. Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincicin yönettiği karşılaşmayı İngiltere 3-0 kazandı. İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri 50 ve 68inci dakikalarda Marcus Rashford, 52nci dakikada ise Phil Foden kaydetti. İngiltere bu sonucun ardından grubu 7 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

ABD İLK GALİBİYETİNİ ALARAK GRUPTAN ÇIKTI

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer mücadelesinde İran ile ABD karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadında İspanyol hakem Mateu Lahozun yönettiği karşılaşmada ABD, İran’ı 1-0lık skorla geçti. ABD’ye galibiyeti getiren golü 38inci dakikada Christian Pulisic kaydetti. Bu sonuçla ABD, B grubunu 5 puan ile 2nci bitirerek son 16ya yükselen takımlar arasında yerini aldı.

Öte yandan İran’da Kayserispor forması giyen Majid Hosseini 90 dakika süre alırken, Ali Karimi 45’inci dakikada Milad Mohammadi’nin yerine oyuna girdi. ABD’de ise Antalyaspor formasını terleten Haji Wright 77nci dakikada Josh Sargentın yerine oyuna dahil oldu. (DHA)