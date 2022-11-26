İngiltere dengesiz Hollanda yetersiz

İngiltere; hızlı, güçlü ama o kadar da öfkeli olmayan ABD karşısında bocaladı. Buna şaşırmamak lazım. Adalılar, her zaman istikrarsız. ABD açısından ise yine başarılı bir sınavdı.

Hollanda’nın Van Basten’li, Nistelrooy’lu, Sneijder’lı kadroları nerede bu kadro nerede? Van Gaal, garantici olmak istiyor ama bu kadarı da fazla. Ne olursa olsun sen Hollanda’sın, futbol oynamalısın. Gole bu kadar açken Weghorst’a burun kıvırma nedir? Portakallar belli ki orada kalacaklar…

Ekvador, tempolu ve etkili. Şu ana dek heyecan verici takımlardan biri; Valencia da Süper Lig’i harika temsil ediyor. Harika!

İran ve Senegal ilk galibiyetlerini aldı. Kadınların mollalara karşı başlattığı isyanın sahaya yansıması gibiydi İranlıların mücadelesi. 6-2’lik İngiltere yenilgisi takımı ateşlemiş Galler karşısında. Bu maça A Milli Takım açısından bakmak lazım. Şenol Güneş’li millilerin EURO 2020’de yenildiği Galler, Katar’da ABD ve İran sınavlarında iyi bir görüntü çizmedi. Bale’in ayağına bakma rahatlığı takımı kilitlemiş. Kuntz’un EURO 2024 elemeleri hesabını Galler’den alınacak 6 puan üzerinden yapması şart.

Vee Katar elendi. Zaten ev sahibi olmasalar ya da 220 milyar dolar harcamasalar bu turnuvanın önünden geçemezlerdi. Kupada bu denli zayıf bir takım az görülmüştür. Ne diyelim paranın gücü sahada bir yere kadar…